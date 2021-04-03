В Одессе скорая столкнулась с Daewoo, есть пострадавший

Ночью 3 апреля в Суворовском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадал человек.

Об этом сообщила Патрульная полиция Одесской области .

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП в Одессе.

"В результате происшествия за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля медпомощи", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, сегодня около 03:30 ночи на улице Атамана Головатого скорая столкнулась с легковым автомобилем Daewoo.

Напомним, недавно в Киевской области столкнулись три грузовика. В результате аварии пострадал водитель одного из грузовиков.

Также РБК-Украина писало, что в Винницкой области пьяный водитель сбил насмерть двух детей. Водителя задержала полиция.

Кроме того, под Винницей произошла массовая авария с пассажирским автобусом, грузовыми и легковым автомобилями.