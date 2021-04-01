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В Киевской области столкнулись три грузовика: одного водителя забрала "скорая"

Новина українською → Киевская область, Четверг 01 апреля 2021 09:56
В Киевской области столкнулись три грузовика: одного водителя забрала "скорая" Фото: ДТП произошло возле города Березань (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Андрей Василюк

Вблизи города Березань в Киевской области столкнулись три грузовика. Одного водителя после аварии доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

ДТП с участием грузовиков Daf, Man и Scania произошло 31 марта поздно вечером на 70 км автодороги Киев - Харьков.

Предварительно, водитель грузовика Scania и Man совершили вынужденную остановку, поскольку один из них должен был заменить переднее колесо. В то время, когда водители занимались заменой колеса, водитель грузовика Daf, вероятно, не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасной скорости движения, вследствие чего совершил столкновение с двумя припаркованными грузовиками.

"На месте происшествия работали спасатели и медики, которые госпитализировали 39-летнего водителя грузовика Daf. Также, два экипажа патрульных обеспечивают безопасность дорожного движения. В дальнейшем следователи будут устанавливать все обстоятельства этого ДТП", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта в Святошинском районе Киева произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легковушки. В результате аварии погибли двое человек и еще двое пострадали.

Ранее во Львове произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.

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