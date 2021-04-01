В Киевской области столкнулись три грузовика: одного водителя забрала "скорая"

Вблизи города Березань в Киевской области столкнулись три грузовика. Одного водителя после аварии доставили в больницу.

ДТП с участием грузовиков Daf, Man и Scania произошло 31 марта поздно вечером на 70 км автодороги Киев - Харьков.

Предварительно, водитель грузовика Scania и Man совершили вынужденную остановку, поскольку один из них должен был заменить переднее колесо. В то время, когда водители занимались заменой колеса, водитель грузовика Daf, вероятно, не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасной скорости движения, вследствие чего совершил столкновение с двумя припаркованными грузовиками.

"На месте происшествия работали спасатели и медики, которые госпитализировали 39-летнего водителя грузовика Daf. Также, два экипажа патрульных обеспечивают безопасность дорожного движения. В дальнейшем следователи будут устанавливать все обстоятельства этого ДТП", - говорится в сообщении.