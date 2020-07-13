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В Одессе силовики проверяют информацию о массовом минировании

Одесса, Понедельник 13 июля 2020 16:53
В Одессе силовики проверяют информацию о массовом минировании
Фото: автомобиль взрывотехников (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В анонимном сообщении указано, что заминированы объекты критической инфраструктуры

В понедельник, 12 июля, в полицию Одессы поступило сообщение о массовом минировании критической инфраструктуры города. Сейчас соответствующие службы выехали проверить эту информацию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как отмечается, якобы заминированы больницы, гостиницы, продовольственные магазины и торговые центры, авто- и железнодорожный вокзалы, аэропорт, морской порт, пляжи.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня после обеда на электронный адрес дежурную часть полицейского главка поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, гостиницы, продовольственные магазины и торговые центры, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт, пляжи", - говорится в сообщении.

Сейчас на местах эту информацию проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, в мае в Одессе также "минировали" те же объекты инфраструктуры, но впоследствии информация не подтвердилась.

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