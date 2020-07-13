В Одесі силовики перевіряють інформацію про масове мінування

Фото: автомобіль вибухотехніків (РБК-Україна)

В анонімному повідомленні зазначено, що заміновані об'єкти критичної інфраструктури

У понеділок, 12 липня, в поліцію Одеси надійшло повідомлення про масове мінування критичної інфраструктури міста. Зараз відповідні служби виїхали перевірити цю інформацію.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Як наголошується, нібито заміновані лікарні, готелі, продовольчі магазини та торгові центри, авто - і залізничний вокзали, аеропорт, морський порт, пляжі.

"Серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні після обіду на електронну адресу чергової частини поліцейського главку надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні установи, готелі, продовольчі магазини та торгові центри, авто - і залізничний вокзали, міжнародний аеропорт, морський порт, пляжі", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місцях цю інформацію перевіряють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Нагадаємо, у травні в Одесі також "мінували" ті ж об'єкти інфраструктури, але згодом інформація не підтвердилася.