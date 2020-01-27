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В Винницкой области школы закрывают на карантин

Новости » Общество     27.01.2020 - 13:27
В Винницкой области школы закрывают на карантин
Иллюстративное фото (УНИАН)

Школы закрыли из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

В понедельник, 27 января, в Винницкой области 13 школ закрыли на карантин из-за высокого уровня интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, обучение приостановили в образовательных учреждениях Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского и районов. Ситуацию с заболеваемостью в других школах мониторят.

"С начала эпидемического сезона в вирусологической лаборатории получен 1 положительный результат на вирус парагриппа, 1 вирус гриппа А и 2 на аденовирус. Получен 1 положительный результат на вирус гриппа типа А H3 и 15 положительных на вирус гриппа типа А H1", - отмечают в лабораторном центре Минздрава в Винницкой области.

Также сообщается, что самые высокие уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрировались в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Муровано-Куриловецкий и Тывровском районах.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса. При Министерстве здравоохранения Украины 26 января создан соответствующий штаб.

Также РБК-Украина писало, что с 27 января по 5 февраля в Житомире школы закрыли на карантин из-за резкого увеличения количества больных гриппом и ОРВИ

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