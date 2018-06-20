В Одесі згоріли п'ять автомобілів

Правоохоронці розглядають версію підпалу

У ніч на середу, 20 червня, в Одесі на вулиці Академіка Філатова і в Оранжерейному провулку згоріли п'ять автомобілів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління ДСНС.

За даними відомства, вночі о 4:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Академіка Філатова горить легковий автомобіль.

"Прибувши на місце пожежі о 4:13, рятувальники встановили, що горять ще три легкових автомобіля на Ак. Філатова і вулиці Малиновського. Вогонь було повністю загашено через півгодини", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, відповідно до інформації місцевого 7 каналу, ще один автомобіль згорів в Оранжерейному провулку. В обох випадках розглядається версія підпалу.

Фото (7 канал): в Одесі згоріли 5 автомобілів

Нагадаємо, у Києві в ніч на 16 червня згорів приватний будинок, в результаті чого загинули дві людини.