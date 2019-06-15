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В Одессе СБУ блокировала торговлю оружием

Новости » Происшествия    15.06.2019 - 22:12
В Одессе СБУ блокировала торговлю оружием
Иллюстративное фото (picture-alliance)

Спецслужащие изъяли автомат, винтовку и несколько гранат

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали незаконную торговлю оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, правоохранители задержали двух жителей Одесской и Николаевской области во время попытки продажи оружия. Злоумышленники скупали похищенное оружие и перепродавали ее представителям криминальных кругов.

Отмечается, что во время задержания у мужчин обнаружили автомат, винтовку Браунинг и две боевые гранаты РГО и РГД-5 с запалами к ним. Задержанным объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям", - добавили в ведомстве.

 

Напомним, ранее в Луганской области сотрудники СБУ в рамках противодействия контрабанде разоблачили и блокировали противоправные переправки горюче-смазочных материалов с территории Российской Федерации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ блокировала контрабанду кокаина на 20 млн долларов. Общий вес обнаруженных наркотиков составляет до двухсот килограммов, ориентировочная стоимость такой партии на "черном рынке" - свыше 20 миллионов долларов.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныОдессаторговля оружием
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