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В Луганской обл. правоохранители блокировали контрабанду дизтоплива с территории России

Новости » Происшествия    15.06.2019 - 14:43
В Луганской обл. правоохранители блокировали контрабанду дизтоплива с территории России
Фото: нелегальный трубопровод (ssu.gov.ua)

Преступники проложили подземный трубопровод для перекачки топлива

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в рамках противодействия контрабанды разоблачили и блокировали противоправную переправку горюче-смазочных материалов с территории Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранителями было установлено, что на участке госграницы вблизи одного из поселков Новопсковского района Луганской области был проложен незаконный подземный трубопровод для перекачки дизтоплива.

"Трубопровод выходил на двор частного домовладения, оттуда злоумышленники транспортировали продукцию на территорию бывшего госпредприятия, где находились емкости для хранения ГСМ", - сообщили в СБУ.

Нарушители заключали фиктивные договоры с предприятиями для легализации контрабандного товара, а также реализовывали топливо фермерским хозяйствам. Было установлено, что к противоправной деятельности причастны основатели одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занималось реализацией ГСМ.

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили оборудование для перекачки горюче-смазочных материалов, цистерну емкостью двадцать четыре кубических метра и пятнадцать тысяч литров дизтоплива в остатке. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около полумиллиона гривен", - заявили в СБУ.

Правоохранители демонтировали незаконный трубопровод и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 204 ( Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ блокировала контрабанду кокаина на 20 млн долларов. Общий вес обнаруженных наркотиков составляет до двухсот килограммов, ориентировочная стоимость такой партии на "черном рынке" - свыше 20 миллионов долларов.

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