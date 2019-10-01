В Одессе самолеты не могут совершить посадку из-за сильного ветра

Фото: аэропорт "Одесса" (wikipedia.org)

Из-за сильного ветра три самолета отправились на посадку в другие аэропорты

В Одессе из-за сильного ветра самолеты не могут осуществить посадку в одесском аэропорту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Сообщается, что на данный момент три рейса отправились на посадку в другие аэропорты, так как не смогли осуществить посадку в аэропорту Одессы.

Так, самолету латвийской авиакомпании airBaltic, который летел из Риги, пришлось уходить на посадку в аэропорт "Борисполь".

Также в "Борисполь" отправился и самолет авиакомпании SkyUp, летевший рейсом Шарм-эш-Шейх - Одесса.

Еще один рейс турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines Стамбул-Одесса пошел на посадку в аэропорт столицы Молдовы Кишинев.

Напомним, во вторник, 1 октября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, утром и ночью, кроме грозы, будут также порывы ветра 15-20 м/с.

Также РБК-Украина сообщало, что из-за непогоды в Украине были обесточены 102 населенных пунктов. В ночь на 1 октября из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 55 н.п., Тернопольская - 18 н.п., Волынская - 12 н.п., Киевская - 9 н.п. и Житомирская - 8 н.п.