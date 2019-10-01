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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    01.10.2019 - 09:02
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сегодня ночью ожидается гроза

Погода в Украине 1 октября резко ухудшится, ночью ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение. Как сообщается, сегодня утром и ночью, кроме грозы, будут также порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 102 населенных пункта во Львовской, Тернопольской, Киевской, Житомирской и Волынской областях. Больше всего пострадала Львовская область, там 55 населенных пунктов обесточены.

Кроме того, в Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на сегодня. Как отмечается, дожди накроют большинство областей во вторник, 1 октября. В северных областях, а именно Черниговской и Сумской, похолодает, температура воздуха днем упадет до +14+16. Также дожди и похолодание идут в Луганскую, Донецкую и Харьковскую области.

Напомним, вчера в Киевской городской государственной администрации сообщали о штормовом ветре в столице на сегодня. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12+16 градусов.

Синоптики отмечали, что средняя месячная температура октября 2019 года в Украине составит 7-12 градусов, в горных районах 6-7 градусов, что около средних многолетних значений.

Сегодня в Украине похолодает Укргидрометцентр дал прогноз на октябрь
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