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В Одесі літаки не можуть здійснити посадку через сильний вітер

Новини » Надзвичайні події    01.10.2019 - 12:48
В Одесі літаки не можуть здійснити посадку через сильний вітер
Фото: аеропорт "Одеса" (wikipedia.org)

Через сильний вітер три літаки вирушили на посадку в інші аеропорти

В Одесі через сильний вітер літаки не можуть здійснити посадку в одеському аеропорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Повідомляється, що на даний момент три рейси вирушили на посадку в інші аеропорти, так як не змогли здійснити посадку в аеропорту Одеси.

Так, літаку латвійської авіакомпанії airBaltic, який летів з Риги, довелося йти на посадку в аеропорт "Бориспіль".

Також в "Бориспіль" і відправився літак авіакомпанії SkyUp, що летів рейсом Шарм-еш-Шейх - Одеса.

Ще один рейс турецької авіакомпанії Turkish Airlines Стамбул-Одеса пішов на посадку в аеропорт столиці Молдови Кишинева.

Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, в Україні оголошено штормове попередження. За даними синоптиків, вранці і вночі, крім грози, будуть також пориви вітру 15-20 м/с.

Також РБК-Україна повідомляло, що через негоду в Україні були знеструмлені 102 населених пунктів. У ніч на 1 жовтня з-за сильних дощів, гроз та поривів вітру сталося знеструмлення 102 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська область - 55 н. п., Тернопільська - 18 н. п., Волинська - 12 н. п., Київська - 9 н. п. та Житомирська - 8 н. п.

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