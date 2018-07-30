В Одессе разоблачили на взятке проректора государственного университета

Проректор требовал взятку в сумме 310 тыс. гривен

В Одессе полицейские разоблачили на взятке проректора государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Как отмечается, чиновник требовал взятку в сумме 310 тыс. гривен от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих. Продолжаются следственные действия.

Фото: изъятые средства

"В понедельник, 30 июля, во время передачи первого транша в сумме 62 тыс. гривен педагога разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Винницкой области на взятке разоблачили прокурора Жмеринской местной прокуратуры Винницкой области и водителя этой же прокуратуры.

Он требовал через посредника в обвиняемого в уголовном производстве неправомерной выгоды в размере 6 000 долларов за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление.

Также 28 июля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке чиновника отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Управления превентивной деятельности Национальной полиции в Запорожской области. Он требовал 1 тыс. долларов.

