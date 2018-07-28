В Запорожской области разоблачили на взятке майора полиции

Он требовал 1 000 долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке чиновника отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Управления превентивной деятельности Национальной полиции в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, майор полиции требовал 1000 долларов США за предоставление лицензии на охранную деятельность и разрешений на право хранения и ношения оружия. Его задержали в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Фото: задержанный

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Одессе на взятке задержали государственного ревизора-инспектора налоговой.

Он требовал от руководителя частного предприятия 1000 долларов. За эту сумму он обещал уменьшить штраф после проверок предприятия соблюдения требований налогового и валютного законодательства. Оперативники СБУ задержали чиновника на одной из улиц Одессы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.