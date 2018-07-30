У Одесі викрили на хабарі проректора державного університету

Проректор вимагав хабар у сумі 310 тис. гривень

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У Одесі поліцейські викрили на хабарі проректора державного університету. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Як зазначається, посадовець вимагав хабар у сумі 310 тис. гривень від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочиваючих. Тривають слідчі дії.

Фото: вилучені кошти

"У понеділок, 30 липня, під час передачі першого траншу у сумі 62 тис. гривень освітянина викрили правоохоронці у його робочому кабінеті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Вінницькій області на хабарі викрили прокурора Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області та водія цієї ж прокуратури.

Він вимагав через посередника у обвинувачуваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в розмірі 6 000 доларів за зміну обвинувачення у судовому засіданні на менш тяжкий злочин.

Також 28 липня співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі посадовця відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності Національної поліції у Запорізькій області. Він вимагав 1 тис. доларів.

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