В Одессе разоблачили "сотрудника" СБУ

В Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, который занимался вымогательством, выдавая себя за сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что местный житель шантажировал врача-травматолога городской больницы, используя поддельное удостоверение спецслужбы.

"Угрожая фальшивыми документы, которые якобы подтверждали получение медиком взяток и незаконную торговлю лекарственными препаратами, мошенник вымогал у него 50 тыс. долларов", - гворится в сообщении.

Задержали злоумышленника непосредственно во время получения им очередной части указанной суммы.

Фото: изъятые деньги (ssu.gov.ua)

Напомним, в Киеве сотрудники СБУ задержали группировку, которая сбывала заказчикам информацию, полученную в ходе незаконной прослушки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ в Киеве разоблачила группу лиц, причастных к незаконному переоформлению имущества с использованием поддельных документов. Рейдерский захват недвижимости оценили в 25 миллионов долларов.

Кроме того, 11 сентября СБУ разоблачила схему отмывания средств в "Укргаздобыче". Руководство предприятия присваивало средства по утилизации отходов бурения в Полтавской области.