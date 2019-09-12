В Одесі викрили "співробітника" СБУ

В Одесі правоохоронці викрили місцевого жителя, який займався вимаганням, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що місцевий житель шантажував лікаря-травматолога міської лікарні, що використовував несправжнє посвідчення спецслужби.

"Погрожуючи фальшивими документи, які нібито підтверджували отримання медиком хабарів і незаконну торгівлю лікарськими препаратами, шахрай вимагав у нього 50 тис. доларів", - гворится в повідомленні.

Затримали зловмисника безпосередньо під час отримання ним чергової частини зазначеної суми.

Фото: вилучені гроші (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в Києві співробітники СБУ затримали групу, яка збувала замовникам інформацію, отриману в ході незаконної прослушки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ у Києві викрила групу осіб, причетних до незаконного переоформленню майна з використанням підроблених документів. Рейдерське захоплення нерухомості оцінили в 25 мільйонів доларів.

Крім того, 11 вересня СБУ викрила схему відмивання коштів в "Укргазвидобуванні". Керівництво підприємства привласнювало кошти з утилізації відходів буріння в Полтавській області.