В Одессе раздаются взрывы. Небо под контролем наших защитников, - ОВА

В Одессе прогремели взрывы. Небо контролируют наши военные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Общественное. Одесса" .

Всех местных призывают не покидать укрытия.

"Небо под контролем Воздушных сил Украины. Не мешаем ВСУ в их боевой работе!",- пишет спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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