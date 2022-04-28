В Одесі лунають вибухи. Небо під контролем наших захисників, - ОВА

В Одесі пролунали вибухи. Небо контролюють наші військові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Одеса".
"Небо під контролем Повітряних сил України. Не заважаємо ЗСУ в їхній бойовій роботі!", - пише речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Усіх місцевих закликають не покидати укриття.
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