UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе снова раздаются взрывы: местных жителей призывают оставаться дома

Фото: Последствия обстрела Одессы днем 23 апреля (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российские войска вечером нанесли новый удар по Одессе после обстрелов города днем 23 апреля. О взрывах сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал ГОНЧАРЕНКО.

Новый сигнал воздушной тревоги раздался в Одессе около 22:05. Ориентировочно через полчаса появились первые сообщения о взрывах.

"В Одессе звучат взрывы. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", – написал нардеп Гончаренко.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе днем, повреждены два жилых дома и военный объект. В данный момент известно о известно о 8-ми погибших и двух десятках раненых.

К слову, мэр Одессы Труханов отреагировал на дневные ракетные обстрелы жилых кварталов города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПВОАлексей ГончаренкоВторжение России в УкраинуВойна России против Украины