ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі знову лунають вибухи: місцевих мешканців закликають залишатися вдома

Новость на русском →
Одеса, Субота 23 квітня 2022 22:57
В Одесі знову лунають вибухи: місцевих мешканців закликають залишатися вдома Фото: Наслідки обстрілу Одеси вдень 23 квітня (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російські війська ввечері завдали нового удару по Одесі після обстрілів міста вдень 23 квітня. Про вибухи повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал ГОНЧАРЕНКО.

Новий сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі близько 22:05. Орієнтовно за півгодини з'явилися перші повідомлення про вибухи.

"В Одесі лунають вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", – написав нардеп Гончаренко.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі вдень, пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт. Попередньо відомо про 8 загиблих та два десятки поранених.

До слова, міський голова Одеси Труханов відреагував на денний ракетний обстріл житлових кварталів міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ПВО Олексій Гончаренко Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає