В Одессе раздался мощный взрыв

В Одессе 8 мая произошел мощный взрыв. Причины пока неизвестны, местных жителей призывают сохранять спокойствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram местной патрульной полиции.

"В Одессе был слышен взрыв! Сохраняйте спокойствие и дождитесь официальной информации. Не распространяйте фотографии и видео пострадавших объектов", - говорится в сообщении.

Обновлено от 13:25

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, украинские средства ПВО сбили очереднуб ракету над Одессой. Целью, предположительно, был аэропорт.