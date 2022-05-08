В Одесі пролунав потужний вибух

В Одесі 8 травня стався потужний вибух. Причини поки невідомі, місцевих жителів закликають зберігати спокій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram місцевої патрульної поліції.

"В Одесі було чути вибух! Зберігайте спокій і дочекайтеся офіційної інформації. Не поширюйте фотографії та відео постраждалих об'єктів", - йдеться в повідомленні.

Оновлено від 13:25

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, українські засоби ППО збили чергову ракету над Одесою. Ціллю, ймовірно, був аеропорт.