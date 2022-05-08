В Одессе раздался мощный взрыв
В Одессе 8 мая произошел мощный взрыв. Причины пока неизвестны, местных жителей призывают сохранять спокойствие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram местной патрульной полиции.
"В Одессе был слышен взрыв! Сохраняйте спокойствие и дождитесь официальной информации. Не распространяйте фотографии и видео пострадавших объектов", - говорится в сообщении.
Обновлено от 13:25
Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, украинские средства ПВО сбили очереднуб ракету над Одессой. Целью, предположительно, был аэропорт.
Напомним, в ночь на 8 мая украинские средства противовоздушной обороны сбили две российские крылатые ракеты над Одесской областью.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил, что в регионе сохраняется высокая угроза нанесения очередных ракетных ударов. Одесситов просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, помнить о правилах безопасности и спускаться в укрытия.
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