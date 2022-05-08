В Одесі пролунав потужний вибух
В Одесі 8 травня стався потужний вибух. Причини поки невідомі, місцевих жителів закликають зберігати спокій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram місцевої патрульної поліції.
"В Одесі було чути вибух! Зберігайте спокій і дочекайтеся офіційної інформації. Не поширюйте фотографії та відео постраждалих об'єктів", - йдеться в повідомленні.
Оновлено від 13:25
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, українські засоби ППО збили чергову ракету над Одесою. Ціллю, ймовірно, був аеропорт.
Нагадаємо, в ніч проти 8 травня українські засоби протиповітряної оборони збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю.
Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук попередив, що у регіоні зберігається висока загроза завдання чергових ракетних ударів. Одеситів просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, пам'ятати про правила безпеки та спускатися в укриття.
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