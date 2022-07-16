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В Одессе раздался громкий взрыв во время воздушной тревоги

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Одесса, Суббота 16 июля 2022 05:05
В Одессе раздался громкий взрыв во время воздушной тревоги Фото: в Одессе раздался громкий взрыв во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе во время воздушной тревоги прозвучал громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Очевидцы отмечают, что над городом поднимается дым, виден большой пожар. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, на месте происшествия работают спасатели.

По информации ОК "Юг", ракета попала в гражданский объект. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что утром в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, российская авиация выпустила по городу по меньшей мере десять ракет.

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