В Одессе раздался громкий взрыв во время воздушной тревоги

В Одессе во время воздушной тревоги прозвучал громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

По информации ОК "Юг", ракета попала в гражданский объект. О пострадавших пока не сообщается.

Очевидцы отмечают, что над городом поднимается дым, виден большой пожар. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, на месте происшествия работают спасатели.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что утром в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, российская авиация выпустила по городу по меньшей мере десять ракет.

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