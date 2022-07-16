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В Одесі пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги

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Одеса, Субота 16 липня 2022 05:05
В Одесі пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги Фото: в Одесі пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Очевидці відзначають, що над містом підіймається дим, видно велику пожежу. За словами спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, на місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вранці у Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. За словами голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма, російська авіація випустила по місту щонайменше десять ракет.

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