В Одесі знову пролунали вибухи. Піднялася хмара диму

В Одесі 8 травня знову пролунали вибухи. Над містом кілька великих хмар диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думське".

Користувачі соцмереж повідомляють як мінімум про два потужні вибухи. На опублікованих фотографіях, на яких не можна визначити місце влучення, видно великі хмари диму сіро-білого кольору.

Як зазначає видання, Одеса знову опинилася під обстрілом. У місті працюють системи протиповітряної оборони. Жителів закликали залишатися в укриттях.

Нагадаємо, останні кілька днів Одеса зазнає потужних ворожих обстрілів. Востаннє окупанти завдавали ракетних ударів по місту в ніч проти 8 травня.

На день раніше противник випустив по Одесі шість ракет. Чотири з них потрапили до приватного підприємства, де виготовляли меблі.

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