В Одессе работники рынка будут ночевать на трассе в знак протеста из-за карантина

Фото: протест в Одессе из-за карантина (Думская)

Работники одесского рынка "Седьмой километр" перекрыли трассу в сторону Оведиополя в знак протеста против карантина выходного дня. Они собираются ночевать на трассе, а в понедельник пикетировать ОГА.

Об этом сообщает "Думская".

Утром на территорию рынка прибыло пять автобусов с полицией, чтобы убедиться, как соблюдается карантин выходного дня.

Большинство торговцев разъехались, однако наиболее активные стали протестовать. В течение дня они периодически перекрывали движение по Оведиопольской трассе.

По состоянию на 21:20 сообщается, что трасса все еще перекрыта, однако "скорые" и пожарные машины протестующие пропускают.

Участники протеста намерены ночевать на дороге.

Напомним, торговцы одесского промтоварного рынка "Седьмой километр" в воскресенье, 22 ноября, проводят акцию против карантина выходного дня.

Отметим, что в Украине уже вторую неделю действует карантин выходного дня. В субботу и воскресенье разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта и АЗС.