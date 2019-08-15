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В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 01:30
В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал
Фото: Центральный вокзал Киева (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

На горячую линию "102" поступило сообщение о минировании

В Киеве работу железнодорожного вокзала приостановили вечером в среду, 14 августа, из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага, передает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

На вокзале была проведена эвакуация людей, звучали соответствующие объявления.

"Да, сообщение поступило на 102, оно проинформировало нас", - подтвердила представитель ГСЧС Киева.

В то же время сообщается, что поезда курсируют по расписанию, а пассажиров просят пользоваться подземным переходом на Южный вокзал.

Напомним, в Одессе два дня подряд, 12-13 августа, проверяли информацию о минировании ряда объектов, ни одно сообщение не подтвердилось.

12 августа киевская полиция задержала очередного "минера", который на прошлых выходных позвонил на телефон горячей линии "102" и сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала Киева. Из-за ложного звонка сотрудникам правоохранительных органов пришлось эвакуировать 2300 пассажиров и 100 человек персонала из здания Центрального вокзала.

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