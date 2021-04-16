В Одессе проведут антитеррористические учения: СБУ предупредила жителей об особом режиме

"Трехдневные тренировки, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, состоятся на территории Суворовского района. Одессы и с. Усатово. Их целью является отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионноой защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнения комплекса других мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время масштабных тренировок в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и т. п.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - обратились к местным жителям в спецслужбе и добавили, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

СБУ также попросила граждан информировать правоохранителей в случае:

- прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

- обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;

- получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.

"В случае получения такой информации просим сообщать по телефону "горячей линии" УСБУ в Одесской области (048) 725-33-23 или звонить на спецлинию Национальной полиции 102", - добавили в Управлении.