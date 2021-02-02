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В Одессе произошло обрушение в двухэтажном доме, жильцов эвакуировали

Автор: РБК-Украина

В Одессе сегодня утром обрушилась лестничная клетка в двухэтажном доме. Дом длительное время находился в аварийном состоянии.

Об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что обрушение произошло в жилом доме на Польском спуске в Приморском районе. На месте спасатели по выдвижной лестнице эвакуированы четырех человек из квартир на втором этаже. Погибших и пострадавших нет.

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Фото: обрушение в доме (od.dsns.gov.ua)

Напомним, летом 2020 года в Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом. Спасатели вывели из-под завалов 25 человек, жертв не было. По словам очевидцев, на месте обвала ощущался сильный запах газа. Это здание было построено еще в 1912 году. Рассчитано на 10 квартир, четыре из них получили повреждения с первого по четвертый этаж, где проживали 10 человек.

А весной того же года в Одессе провели инвентаризацию старых домов, рядом с которыми ведутся строительные работы. Такое решение было принято после обрушения двух зданий на улицах Торговой и Среднефонтанской. Обследования показали, что в обоих случаях по соседству была активная стройка.

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