В Одессе произошло масштабное ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В Одессе вчера вечером произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пяти автомобилей. В результате аварии погибли люди.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"В дорожной аварии, произошедшей на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской, есть погибшие и пострадавшие, пока их количество устанавливается", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
По информации местного издания "Думская", аварию спровоцировал уличный гонщик.
"Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей", - говорится в сообщении.
Также издание сообщило, что в ДТП погибло два человека, однако число пострадавших пока неизвестно.
Фото: ДТП в Одессе (od.npu.gov.ua)
Напомним, 5 января, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Из-за аварии было затруднено движение транспорта от моста Патона в направлении станции метро "Выдубичи".
Также во Львовской области в Пустомытовском районе на трассе Киев - Чоп 2 января автомобиль BMW столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В дорожно-транспортном происшествии пострадали девять человек.