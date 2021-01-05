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В Киеве произошло масштабное ДТП, затруднено движение от моста Патона

Киев, Вторник 05 января 2021 11:05
В Киеве произошло масштабное ДТП, затруднено движение от моста Патона
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 5 января, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Из-за аварии сейчас затруднено движение транспорта от моста Патона в направлении станции метро "Выдубичи".

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Как сообщается, авария произошла с участием 5 автомобилей на Надднепрянском шоссе. В ведомстве отмечают, что в результате ДТП есть пострадавшие.

В Киеве произошло масштабное ДТП, затруднено движение от моста Патона

Напомним, 30 декабря в Киевской области на трассе возле села Вита-Почтовая произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. Тогда пострадали два человека.

Кроме того, РБК-Украина писало, что на улице Выговского в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Водитель Daewoo въехал в несколько автомобилей.

Также во Львовской области в Пустомытовском районе на трассе Киев - Чоп 2 января автомобиль BMW столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В дорожно-транспортном происшествии пострадали девять человек. Полиция открыла уголовное производство.

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