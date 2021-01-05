В Киеве произошло масштабное ДТП, затруднено движение от моста Патона

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Сегодня, 5 января, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Из-за аварии сейчас затруднено движение транспорта от моста Патона в направлении станции метро "Выдубичи".

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Как сообщается, авария произошла с участием 5 автомобилей на Надднепрянском шоссе. В ведомстве отмечают, что в результате ДТП есть пострадавшие.

Напомним, 30 декабря в Киевской области на трассе возле села Вита-Почтовая произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. Тогда пострадали два человека.

Кроме того, РБК-Украина писало, что на улице Выговского в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Водитель Daewoo въехал в несколько автомобилей.

Также во Львовской области в Пустомытовском районе на трассе Киев - Чоп 2 января автомобиль BMW столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В дорожно-транспортном происшествии пострадали девять человек. Полиция открыла уголовное производство.