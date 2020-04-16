В Одессе произошла стрельба

Вчера в Одессе около 10:00 вечера неизвестный стрелял в иностранца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.

Как сообщается, вечером на Крымском бульваре возле ТЦ "Сити Центр”, неизвестный мужчина начал стрелять в иностранца. В результате чего 46-летний гражданин Азербайджана получил огнестрельное ранение в ногу. Сам преступник скрылся после нескольких выстрелов в сторону иностранца.

Правоохранители открыли уголовное производство. Обстоятельства происшествия и личность правонарушителя устанавливаются.

Напомним, в Киеве водитель элитного автомобиля устроил стрельбу на дороге, пострадавших в результате инцидента нет. Задержанным оказался житель Дарницкого района, который ранее уже привлекался за хулиганство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области мужчина устроил стрельбу и ранил четырех спецназовцев, 52-летний мужчина вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить. На место выехала следственно-оперативная группа.