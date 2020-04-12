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В Киеве водитель элитного авто устроил стрельбу на дороге

Новости » Происшествия     12.04.2020 - 11:52
В Киеве водитель элитного авто устроил стрельбу на дороге
Фото: пострадавший автомобиль (kyiv.npu.gov.ua)

Пострадавших в результате инцидента нет

В Киеве водитель элитного автомобиля устроил стрельбу на дороге, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что вчера в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц столицы Киева на дороге неизвестный выстрелил в окно автомобиля. Нарушитель возмутился тем, что его автомобиль "подрезала" другая машина, после чего он догнал ее и выстрелил в окно.

"Получив ориентировку с маркой и номерными знаками автомобиля подозреваемого, патрульные установили направление движения и остановили беглеца на проспекте Соборности", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался житель Дарницкого района, который ранее уже привлекался за хулиганство.

Как уточняет патрульная полиция Киева, стрельба произошла на Броварском проспекте. В частности, пострадавший сообщил, что водитель автомобиля Range Rover выстрелил в его сторону и повредил машину.

"При общении с водителем, инспекторы заметили в салоне нож и предмет, похожий на оптический прицел. Гражданин подтвердил, что в автомобиле есть оружие", - добавили патрульные.

Фото: задержание нарушителя (t.me/kyivpatrol)

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области мужчина устроил стрельбу и ранил четырех спецназовцев.

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