В Одессе произошел взрыв в многоквартирном доме. Есть пострадавшие

Сообщается, что взрыв произошел в одной из квартир в доме на переулке Хуторской. Взорвалась газовоздушная смесь, после чего произошел пожар.

"Предварительно пострадали 4 человека (состояние уточняется), частично разрушено перекрытие между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш", - говорится в сообщении.

В 15:31 пожар потушили на площади 50 квадратных метров, спасатели эвакуировали 15 жильцов.

Фото: место взрыва в Одессе (dsns.gov.ua)