RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одесі стався вибух у багатоквартирному будинку. Є постраждалі

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 2 квітня, стався вибух в Одесі. В результаті інциденту в багатоквартирному будинку є постраждалі.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вибух стався в одній із квартир у будинку на провулку Хуторський. Вибухнула газоповітряна суміш, після чого сталася пожежа.

"Попередньо постраждали 4 особи (стан уточнюється), частково зруйновано перекриття між другим і третім поверхами і частково зруйновано сходовий марш", - йдеться в повідомленні.

О 15:31 пожежу загасилина площі 50 квадратних метрів, рятувальники евакуювали 15 мешканців.

Фото: місце вибуху в Одесі (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в січні в Кам'янському Дніпропетровської області стався вибух у житловому будинку. Тоді причиною вибуху також став витік газу, в результаті було зруйновано стіну між квартирами та вибито вікна. Постраждали дві особи.

У лютому РБК-Україна писало про потужний вибух на газорозподільному вузлі на околиці окупованого Луганська. Загиблих і постраждалих в результаті інциденту не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОдесагазВибух
Читайте також
Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва
Прогноз погоди