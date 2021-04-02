В Одесі стався вибух у багатоквартирному будинку. Є постраждалі

Повідомляється, що вибух стався в одній із квартир у будинку на провулку Хуторський. Вибухнула газоповітряна суміш, після чого сталася пожежа.

"Попередньо постраждали 4 особи (стан уточнюється), частково зруйновано перекриття між другим і третім поверхами і частково зруйновано сходовий марш", - йдеться в повідомленні.

О 15:31 пожежу загасилина площі 50 квадратних метрів, рятувальники евакуювали 15 мешканців.

Фото: місце вибуху в Одесі (dsns.gov.ua)