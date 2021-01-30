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В Каменском произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

Каменское, Суббота 30 января 2021 17:23
В Каменском произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
Фото: последствия взрыва в квартире (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадали двое человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уведомление о взрыве в пятиэтажке пришло в ГСЧС в 11:37 субботы, 30 января. По прибытию спасатели предварительно установили, что в однокомнатной квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва была разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах и двери. Повреждений несущих конструкций дома не обнаружили.

Из-за взрыва пострадали двое людей, среди которых мужчина 1991 года рождения из этой однокомнатной квартиры и парень 2004 года рождения из соседней двухкомнатной квартиры. Спасатели вынесли мужчину из квартиры, а ребенка еще до их приезда спасли соседи. Обоих пострадавших госпитализировали.

Сейчас подъезд отключен от газа, устанавливаются причины взрыва.

В январе сообщалось, что в Киеве произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме. В одной из квартир взорвался газ во время сварочных работ, пострадавших в результате инцидента нет.

Также 9 января в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубен. Как выяснилось, взрыв произошел из-за разгерметизации на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.

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