ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Одесі стався вибух у ще одному ресторані

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 11:07
В Одесі стався вибух у ще одному ресторані
Фото: наслідки вибуху в Одесі (od.npu.gov.ua)

В результаті інциденту потерпілих немає

В Одесі стався вибух у ще одному ресторані, постраждалих в результаті інциденту немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що вибух стався в одному із технічних приміщень ресторану, розташованого в Приморському районі Одеси. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Зараз на місці інциденту працюють наряди поліції, слідчо-оперативна група, кінологи і фахівці вибухотехнічного управління. Після перевірки інциденту нададуть відповідну правову кваліфікацію.

 

Фото: поліція на місці вибуху в Одесі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше вчора в Одесі стався вибух біля ресторану у Ваному провулку. За попередніми даними, в результаті вибуху одна особа отримала ушкодження у вигляді різаної рани передпліччя. Потерпілому на місці надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Зазначимо, раніше повідомлялося про вибух у Спасо-Преображенському кафедральному соборі УПЦ Московського патріархату в Сумах. За підозрою в причетності до інциденту затримали двох осіб.

 

У РФ назвали можливу причину вибуху на судні в районі Керченської протоки
Новини України ОдесаресторанВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся