Фото: наслідки вибуху в Одесі (od.npu.gov.ua)

В результаті інциденту потерпілих немає

В Одесі стався вибух у ще одному ресторані, постраждалих в результаті інциденту немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що вибух стався в одному із технічних приміщень ресторану, розташованого в Приморському районі Одеси. В результаті вибуху ніхто не постраждав. Зараз на місці інциденту працюють наряди поліції, слідчо-оперативна група, кінологи і фахівці вибухотехнічного управління. Після перевірки інциденту нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Фото: поліція на місці вибуху в Одесі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше вчора в Одесі стався вибух біля ресторану у Ваному провулку. За попередніми даними, в результаті вибуху одна особа отримала ушкодження у вигляді різаної рани передпліччя. Потерпілому на місці надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Зазначимо, раніше повідомлялося про вибух у Спасо-Преображенському кафедральному соборі УПЦ Московського патріархату в Сумах. За підозрою в причетності до інциденту затримали двох осіб.