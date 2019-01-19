Взрыв в соборе в Сумах: полиция задержала 2 подозреваемых

Фото: Преображенский собор в Сумах (pravoslavie.sumy.ua)

У одного из подозреваемых правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство

В Сумах правоохранители совместно с работниками Службы безопасности Украины (СБУ) установили 2 человек, подозреваемых в совершении хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ МП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области.

Как отмечается, задержанные - жители города Сума.

"В настоящее время с ними проводят следственные действия в рамках открытого уголовного производства", - сообщили в полиции.

По данным пресс-службы, у одного из подозреваемых правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, которое было использовано в соборе по ул. Соборной.

Напомним, взрыв в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Московского патриархата произошел вчера вечером. В храме во время службы было много людей. В результате ЧП никто не пострадал.

По словам прихожан, неизвестные бросили устройство, которое взорвалось в притворе. Остатки взрывчатки и последствия повреждения интерьера свидетельствуют о силе взрыва.

Также РБК-Украина писало, что Единая поместная Православная церковь Украины требует наказать причастных к взрыву, который произошел в Сумах в соборе, находящегося в юрисдикции Московского патриархата.