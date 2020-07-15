В Одесі стався розлив пального із затонулого танкера

Фото: танкер Delfi (скрін з відео GRUBO digital production)

Забруднення повністю локалізовано

В Одесі з затонулого танкера Delfi стався черговий розлив пального. Забруднення води повністю локалізовано.

Про це повідомили в прес-службі Одеського морського порту.

Наголошується, що сьогодні, 15 липня, поблизу судна було зафіксовано невелика пляма. Інспектори Державної екологічної інспекції в Одеській області для перевірки взяли проби навколо танкера.

"Ймовірною причиною забруднення є ослаблення бонової кріплення, внаслідок несприятливих метеорологічних умов протягом минулої доби (спостерігалися потужні пориви вітру)", - повідомили в порту.

Представники судновласника повністю локалізували забруднення води - обробили поверхню морської води сорбентом і закріпили бонове загородження.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" в кінці листопада 2019 року. Власник судна відмовлявся прибирати судно, незважаючи на обов'язку провести ліквідаційні роботи до 31 березня. Вартість робота оцінювалася від 18 до 24 мільйонів гривень. При цьому в кінці червня були зафіксовані дві витоку пального з танкера.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що роботи по підйому затонулого танкера Delfi повинні завершити до 20 липня за умов гарної погоди і відсутність хвиль.

При цьому мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв, що танкер зможуть прибрати з пляжу не раніше вересня.