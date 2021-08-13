В Одессе произошел пожар на заводе
Фото: в Одессе произошел пожар на территории завода (od.dsns.gov.ua)
В Одессе произошел пожар на территории остановленного нефтеперерабатывающего завода. Горели шесть автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.
Пожар произошел по адресу Шкодова гора, 1/1.
"Спасатели оперативно выехали на тушение пожара. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горят 6 автомобилей", - говорится в сообщении.
Фото: в Одессе произошел пожар на заводе (od.dsns.gov.ua)
Пожар был ликвидирован в 19:06.
В полиции Одессы сообщили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.