В Одесі сталась пожежа на заводі
Фото: в Одесі сталась пожежі на території заводу (od.dsns.gov.ua)
В Одесі сталася пожежа на території зупиненого нафтопереробного заводу. Горіли шість автомобілей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС в Одеській області.
Пожежа сталась за адресою Шкодова гора, 1/1.
"Рятувальники оперативно виїхали на гасіння пожежі. По прибуттю до місця виклику пожежники встановили, що горять 6 автомобілів", - йдеться в повідомленні.
Фото: в Одесі сталась пожежа на заводі (od.dsns.gov.ua)
Пожежу було ліквідовано о 19:06.
У поліції Одеси повідомили, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.