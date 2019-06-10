В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, есть жертвы

В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице на улице Академика Воробьева, в результате которого погибло 4 человека, 6 госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"10 июня в 21 ч. 44 мин. в Суворовском районе г. Одесса по ул. Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 кв. метров", - говорится в сообщении.

В ДСНС также сообщили, что в 23:19 пожар был полностью ликвидирован и спасено 19 человек, однако 4 человека были без сознания и умерли, не приходя в сознание.

По информации местного издания "Думская", погибла медсестра и 3 пациентов.

Также сообщалось, что сотрудники скорой прочесывают территорию клиники в поисках пострадавших пациентов, которые могли убежать.

Шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление продуктами горения".

Фото: пожар в психбольнице в Одессе

По информации издания, это уже второй пожар в этой больнице за последние два месяца, прошлый произошел 16 апреля, когда выгорела крыша над комнатой дневного стационара и столовой. Жертв и пострадавших тогда не было.

Напомним, в апреле в Одессе произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Пожар начался на нижних этажах здания и очень быстро распространился вверх, дойдя до 12-го этажа.