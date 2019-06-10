В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні, є жертви

В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні на вулиці Воробйова, в результаті якого за попередніми даними загинуло 4 людини, трьох госпіталізували у важкому стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

За інформацією видання, горів одноповерховий дерев'яний корпус, в ДСНС повідомили, що на даний момент пожежа повністю ліквідована.

На місці пожежі виявили чотирьох загиблих, за попередніми даними, загинула медсестра і 3 пацієнта.

З горілого корпусу евакуювали 15 людей.

Наголошується, що співробітники швидкої прочісують територію клініки в пошуках потерпілих, які могли втекти.

Трьох людей госпіталізували у важкому стані з діагнозом "отруєння продуктами горіння".

Фото: пожежа в психлікарні в Одесі

За інформацією видання, це вже друга пожежа в цій лікарні за останні два місяці, минула сталася 16 квітня, коли вигорів дах над кімнатою денного стаціонару та їдальні. Жертв і постраждалих тоді не було.

Нагадаємо, в квітні в Одесі стався пожежу у багатоповерховому житловому будинку. Пожежа почалася на нижніх поверхах будівлі і дуже швидко поширився вгору, дійшовши до 12-го поверху.