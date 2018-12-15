В Одесі сталася масштабна пожежа на Миколаївській дорозі

Фото: пожежа на Миколаївській дорозі в Одесі (Думская)

Наразі інформації про жертв немає

В Одесі на Миколаївській дорозі горить будівля, в якій знаходяться відділення "Нової пошти", шиномонтаж та меблевий склад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Як повідомляється, пожежа розпочалася в приміщенні будівлі, в якому збирали меблі. До приїзду пожежників вогонь перекинувся на приміщення відділення "Нової пошти", майстерню та шиномонтаж. Внаслідок пожежі сталося обвалення стелі будівлі.

В "Думській" зазначили, що пожежу було локалізовано, рятівники завершують її гасіння. Наразі інформації про жертв чи постраждалих внаслідок пожежі немає.

Через пожежу на Миколаївській дорозі в обидві сторони утворилися затори. Трамваї розвертаються на Ярмарковій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 13 грудня сталася пожежа у магазинах з будівельними матеріалами. Горіла територія площею 250 м. кв.

Раніше РБК-Україна писало, що у середу, 12 грудня, у Баштанському районі Миколаївської області в результаті пожежі у житловому будинку загинули двоє дітей, ще одна дитина госпіталізована.