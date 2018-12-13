В Киеве горели магазины со стройматериалами

Фото: тушение пожара (kyiv.dsns.gov.ua)

Товары сгорели на площади 250 м. кв.

В Киеве 13 декабря спасатели потушили пожар в магазнах со стройматериалами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как отмечается, в 02:39 к спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Миропольская, 39.

По прибытию на место вызова было установлено, что в металлическом одноэтажном здании площадью 450 м. кв. произошел пожар на площади 250 м. кв. В здании расположены магазины: керамической плитки, строительных материалов и склад с древесиной.

Спасатели локализовали пожар в 04:08, а в 04:28 ликвидировали.

Фото: тушение пожара (kyiv.dsns.gov.ua)

В результате пожара сгорели и повреждены товары, оборудование, внутренняя и внешняя отделка павильона на площади 250 м. кв. Причина возникновения пожара сейчас выясняется. Погибших и травмированных нет.

Напомним, в среду, 12 декабря, в Баштанском районе Николаевской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей, еще один ребенок госпитализирован.

РБК-Украина сообщало, что 11 декабря спасатели ликвидировали возгорание нефтепродуктов на территории Попелівської сельского совета Дрогобычского района вблизи нефтедобывающей вышки.