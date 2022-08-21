В Одессе прогремели взрывы: объявлена воздушная тревога

В Одессе посреди ночи 21 августа были слышны звуки взрывов. В городе выли сирены, граждан призвали пройти в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
Журналисты отмечают, что взрывы прогремели через несколько минут после объявления воздушной тревоги.
Местные средства массовой информации указывают, что было слышно 5 мощных звуков. Не исключают работу системы ПВО.
Местные жители должны пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое ракетной опасности.
Напомним, ночью 21 августа взрывы раздавались в Харькове и Николаеве.
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