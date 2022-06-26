В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Местные жители Одессы услышали взрыв. Он прозвучал во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Деталей происшествия пока не раскрывают. Жителям города необходимо оставаться в укрытиях.
Стоит заметить, что фото- и видеосъемка места происшествия строго запрещена.
Обновлено 16:25
Позже в местном Telegram-канале "Думская" появилась информация, что над городом сбили вражескую ракету. Мирных жителей попросили быть осторожными и оставаться в укрытиях.
Напомним, сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела пострадали мирные люди.
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