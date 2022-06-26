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В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: в Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Місцеві жителі Одеси почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Деталі події поки не розкривають. Мешканцям міста необхідно залишатися в укриттях.

Варто зауважити, що фото- та відеозйомка місця події суворо заборонена.

Оновлено 16:25

Згодом у місцевому Telegram-каналі "Думская" з'явилася інформація, що над містом збили ворожу ракету. Мирних жителів попросили бути обережними та залишатися у укриттях.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок обстрілу постраждали мирні люди.

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