В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги

Місцеві жителі Одеси почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Деталі події поки не розкривають. Мешканцям міста необхідно залишатися в укриттях.
Варто зауважити, що фото- та відеозйомка місця події суворо заборонена.
Оновлено 16:25
Згодом у місцевому Telegram-каналі "Думская" з'явилася інформація, що над містом збили ворожу ракету. Мирних жителів попросили бути обережними та залишатися у укриттях.
Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок обстрілу постраждали мирні люди.
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